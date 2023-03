Chuvas fortes provocam deslizamento e mortes com IML em Manaus recebendo corpos

As intensas chuvas que castigaram Manaus, no dia de ontem, deixou um saldo mortal conferido pelo Instituto Médico Legal. Ao menos oito pessoas morreram após o soterramento de onze casas, tudo provocado pela chuva, no Bairro Jorge Teixeira, na zona leste, aqui na capital.

Registrou-se o resgate de uma pessoa colocada à salvo, com vida, porém, não resistiu aos ferimentos, e, ao depois, veio à óbito. Pedidos de socorro foram ouvidos no Bairro no momento em que a vítima ainda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Os casos são acompanhados pessoalmente pelo Governador do Amazonas e pelo prefeito de Manaus.

Há informações, inclusive de David Almeida, de que a região onde ocorreu o desmoronamento é de alto risco, e há mais de 62 áreas nessa mesma situação na cidade. Houve um acumulado de chuvas que somaram 96 mm nas últimas horas em Manaus.

Tudo ocorre ante o aumento repentino no volume de água recebido pelo solo íngreme, provocando o encharcamento do talude e a consequências, são os deslizamentos das áreas nos bairros atingidos.