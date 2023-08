CFOAB e OAB Amazonas acompanham caso de advogado baleado em Manaus

O Conselho Federal da OAB e a seccional da OAB no Amazonas acompanham com atenção os desdobramentos do caso em que um advogado foi baleado, na última sexta-feira (18/8), em Manaus.

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, acompanhou a audiência de custódia em que foi mantida a prisão da autora do disparo. A Ordem, no entanto, cobrará das autoridades competentes que tomem medidas em relação ao marido da atiradora, que é policial e foi quem repassou a arma a ela, segundo mostram as imagens das câmeras de segurança.

A vida é a primeira prerrogativa dos advogados e de qualquer cidadão. É também o valor mais essencial da democracia. Por esse motivo, é preciso repudiar a banalização da violência e aplicar a lei com rigor, franqueando aos acusados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Beto Simonetti, presidente nacional da OAB

Jean Cleuter Mendonça, presidente da OAB-AM

Com informações da OAB Nacional