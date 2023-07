Caso Lotus: Banco não é responsável pelo uso do dinheiro que cliente toma em empréstimo

Um recurso que objetivou na justiça o reconhecimento de que a autora celebrou com o Banco Pan um contrato viciado, porque usou o valor do empréstimo para investir num possível investimento rentável junto a Lótus Bussiness, e da qual sucedeu ser vítima de fraude, foi julgado improcedente em decisão da Primeira Câmara Cível do TJAM. O Acórdão , publicado aos 27/07/2023, é relatado pela Desembargadora Joana dos Santos Meirelles, que, ao resolver o mérito do pedido de anulação da operação financeira, deliberou que não há responsabilidade dos Bancos, à rigor, pelo uso que seus clientes fazem dos valores tomados em empréstimo.

A decisão, em segundo grau, corresponde a um julgamento de um recurso de agravo de instrumento interposto pela autora lesada pela Lótus Business e contra o indeferimento, em primeiro grau, de um pedido cautelar em ação de obrigação de fazer no qual requereu a anulação do contrato de empréstimo efetuado com o Pan, e foi liminarmente negado. Os valores do contrato foram investidos pela autora, na sua totalidade, na pirâmide financeira.

A consumidora havia se insurgido contra a decisão do Juiz Rosselberto Himenes, da Vara Cível. Na ação a autora indicou que o Banco Pan, onde obteve um empréstimo, em somas altas, havia se mancomunado com a Lotus para que a mesma participasse de um esquema de pirâmide financeira, alegando que, constatada a fraude, da qual foi vítima, o Banco era o responsável por seus prejuízos, com a acusação de que a Instituição financeira havia cooperado com a promoção da pirâmide da qual saiu lesada.

Na relação contratual entre a Lótus Business e a autora, destacou a decisão, não se denotou qualquer participação do Banco, não havendo o Pan participado como parceiro, avalista, financiador ou como agente garantir da operação malfadada. Nessas circunstâncias, negou-se provimento ao recurso. “A atividade do Banco diz respeito, a priori, tão somente, à liberação do empréstimo; daí porque descabe cogitar de aplicação da teoria do risco do negócio ao caso”, enfatizou a decisão.

Processo nº 4009002-69.2022.8.04.0000