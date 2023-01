Brasília sob tensão com ameaças de atos de extremistas bolsonaristas

Dados coletados em relatório pelo setor de inteligência do Governo Lula informam que 100 ônibus com 3.900 pessoas estão acampando em Brasília frente ao quartel do Comando do Exército, reforçando protestos por intervenção militar. São bolsonaristas que têm aumentado o número de pessoas frente ao QG do Exército e que chegaram ao Distrito Federal com disposições extremistas através de ônibus coletivos.

Os extremistas foram convocados por meio de redes sociais e prometem ato na capital federal neste domingo. Brasília se encontra refém de ameaças de novas ondas de vandalismo. O Governo endurece o reforço na sua equipe de segurança.

Essas caravanas de extremistas bolsonaristas foram organizadas pelas redes sociais. Grupos de WhatsApp se formaram e se organizaram pedindo a derrubada do governo em manifestações golpistas. Os extremistas estão sendo monitorados, mas se avolumam. Até a posse do novo presidente apenas 200 pessoas estiveram frente a quarteis. Mas o número tem crescido e chega a uma previsão de 3.900 pessoas, neste domingo.