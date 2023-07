Avon indenizará em R$ 10 mil por inclusão de cliente em cadastro de inadimplentes

O Juiz Ian Andrezzo Dutra, do 1º Juizado Cível, condenou a empresa de cosméticos Avon a indenizar em R$ 10 mil um cliente da distribuidora de produtos. O autor narrou que a Avon inseriu seu nome na Plataforma Serasa Limpa Nome, prejudicando seu Score, muito embora os fatos não se cuidassem de uma efetiva negativação e pediu a reparação por danos morais, na razão de que foi prejudicado e impedido de abrir crédito no mercado, além de perdas de pontos no Score.

Para o Juiz ficou comprovada a relação jurídica entre as partes. O Autor obteve a seu favor a inversão do ônus da prova , com a comprovação de que, embora tenha adquirido produtos para revenda, pagou suas obrigações financeiras, e ainda sim teve seu nome incluso no cadastro, com a sobrevinda de perda de tempo útil.

Ao julgar o mérito da matéria, antecipadamente, o juiz firmou que a Avon não compareceu aos autos para explicar os motivos da cobrança ou ‘a manutenção da dívida em nome da parte autora por largo lapso de tempo’. A Avon recorreu.

No recurso, a Avon aborda que não se cuidou, na espécie de uma causa de pedir onde se debateu a negativação indevida, e que houve uma confusão entre contas atrasadas, lançadas no Serasa Limpa Nome com a negativação no Cadastro de Inadimplentes.

Noutro giro, também aborda que não teria ocorrido o evento danoso narrado pelo autor, pois esteve cadastrado como revendedor e não teria adimplido com o pagamento de um boleto, razão de ser do encaminhamento do seu nome, em razão de dívida por atraso.

A impugnação aduz, também, que o caso correspondeu à prática de uma demanda predatória na justiça. O pedido de reforma da sentença ainda será examina e julgado pela Turma Recursal Cível do Amazonas.