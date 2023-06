Águas de Manaus deve indenizar família por perda de imóvel

Uma decisão do Tribunal de Justiça que condenou a empresa Águas de Manaus a indenizar pela perda de um imóvel que abrigou família de sete pessoas ainda se encontra em debate pela concessionária. O fato se deu em abril de 2015, quando a dona da casa acordou as 01:30 horas com um barulho forte de água, quando se evidenciou que não eram as chuvas torrenciais do mês, mas consequência do rompimento de uma adutora, que destruiu o imóvel dos autores. Condenada em 1ª e 2ª instâncias, a empresa teve, neste mês, mais um recurso negado, desta vez por falta de cabimento.

Na época, as consequências foram tão desastrosas que foi preciso a intervenção da Defesa Civil e de outras prestadoras de serviços, inclusive da Amazonas Energia, ante o tombamento de postes e de fios que ficaram soltos na rua Varre Vento, no bairro de São José.

A empresa de águas foi condenada ao ressarcimento de danos materiais- do próprio imóvel destruído, além de danos morais suportados pelos autores, estes últimos fixados em R$ 25 mil. A empresa havia proposto uma ação de consignação, como o depósito de valores e pretendeu a compensação.