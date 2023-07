Advogado que atropelou servidora pública no Lago Sul é condenado a 11 anos de prisão

No início da madrugada desta quarta-feira, 26/7, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri de Brasília, em conformidade com a decisão soberana do júri popular, condenou o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem a 11 anos de prisão, em regime Inicial fechado, por atropelar a servidora pública Tatiana Matsunaga, após uma discussão de trânsito. Paulo foi condenado por tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Os fatos ocorreram na manhã do dia 25 de agosto de 2021, em via pública, em frente à casa da vítima, no Lago Sul, Brasília/DF. No entendimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) , o réu, após uma discussão no trânsito com Tatiana, perseguiu a mulher até sua residência e, assumindo o risco de produzir o resultado morte, atropelou a vítima, na presença do marido e filho da ofendida e, em seguida, passou com o automóvel por cima dela, que, apesar de gravemente ferida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

No julgamento, além da vítima e do réu, nove testemunhas foram ouvidas em Plenário. Entre elas, dois peritos criminais da Polícia Civil do DF e um perito particular contratado pela defesa do réu. A sessão iniciou às 10h20 da manhã do dia 25/7 e chegou ao fim por volta da uma hora da madrugada desta quarta-feira, 26/7.

O réu respondeu ao processo preso desde o dia dos fatos e teve vários pedidos de habeas corpus negados pela justiça.

Processo: 0729931-03.2021.8.07.0001

Com informações do TJ-DFT