Tribunal de Paris absolve empresas por queda de avião em 2009

A justiça francesa absolveu a fabricante europeia Airbus e a companhia Air france, nesta segunda-feira (17), pelo acidente em voo Rio-Paris que matou 228 pessoas em 2009.

O acidente aconteceu no dia 1° de junho de 2009, quando o voo AF447 caiu no oceano atlântico, após sair do Rio de Janeiro com destino à Paris, sobrevindo a morte de todos que estavam a bordo da aeronave, incluindo passageiros e tripulantes.

As empresas estavam sendo julgadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), e foram absolvidas por não ser demonstrado nenhuma relação de causalidade com relação ao acidente.