TCE-AM concede o Colar do Mérito de Contas para 14 personalidades no dia 09/11

No próximo dia 9 de novembro, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará uma solenidade especial para conceder o “Colar do Mérito de Contas” a 14 personalidades que se destacaram em serviços relevantes relacionados às contas públicas e administração pública na região. O evento, que acontecerá às 14h, será realizado no auditório da Corte de Contas e contará com a presença de diversas autoridades. A entrega da honraria faz parte das celebrações do aniversário de 73 anos do TCE-AM.

O “Colar do Mérito de Contas” é uma distinção significativa concedida pelo TCE-AM a indivíduos que tenham contribuído de maneira notável para o aprimoramento da gestão pública, o fomento da transparência nas contas governamentais e a promoção da eficiência na utilização dos recursos públicos no estado do Amazonas. Trata-se de uma homenagem que reconhece o mérito e o compromisso dessas personalidades em prol do fortalecimento das práticas de boa governança e da responsabilidade fiscal na região.

“Essa é uma forma de valorizar o trabalho e a dedicação de profissionais, gestores públicos e outras figuras que tenham prestado serviços relevantes ao TCE-AM e ao sistema de controle externo, fortalecendo a integridade e a eficiência na gestão dos recursos públicos ou que tenham tido destaque em papéis fundamentais no contexto da administração pública no Amazonas”, destacou o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Cada homenageado passou por uma votação em sessão secreta, exigindo a aprovação da maioria absoluta dos conselheiros membros do Tribunal Pleno.

Confira a lista de agraciados:

Albérico Rodrigues da Silva – Empresário

Cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Ulrich Steiner – Arcebispo Metropolitano

Des. José Hamilton Saraiva dos Santos – Desembargador do TJAM

Dra. Vera Carla Nelson Cruz Silveira – Juíza Federal do TRF 1ª Região – Brasília

Fábio José Feldmann (SP) – Ambientalista e Deputado Constituinte

Harleson dos Santos Arueira – Secretário Geral de Administração do TCE-AM

Helder Zahluth Barbalho – Governador do Estado do Pará

Jeibson dos Santos Justiniano – Controlador-Geral do Estado

João Bosco Gomes Saraiva (Bosco Saraiva) – Superintendente da SUFRAMA

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral (Beto Simonetti) – Presidente da OAB Brasil

Marcelo Ramos Rodrigues – Consultor da Petrobras

Paulo Girardi – Empresário

Roberto Maia Cidade – Empresário

Wilson Miranda Lima – Governador do Amazonas

Com informações do TCE-AM