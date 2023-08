STF convoca sessão extraordinária para julgar 70 denúncias relacionadas aos atos golpistas

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, convocou sessão virtual extraordinária do Plenário para a análise de 70 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) relacionadas aos ataques ao STF, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

Com o julgamento virtual, o Supremo decidirá se abre ações penais contra os acusados. Caso as denúncias sejam aceitas, eles viram réus, e o processo será iniciado. Nesses casos, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas da defesa e da acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer.

As denúncias foram apresentadas nos Inquéritos (INQ) 4921 e 4922 e em sete petições, todos da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Elas envolvem crimes previstos no Código Penal: associação criminosa (artigo 288); abolição violenta do estado democrático de direito (artigo 359-L); golpe de estado (artigo 359-M); ameaça (artigo 147); perseguição (artigo 147-A, inciso I, parágrafo 3º); incitação ao crime (artigo 286), e dano e dano qualificado (artigo 163). A PGR também cita o crime de deterioração de patrimônio tombado (artigo 62 da Lei 9.605/1998).

A sessão começa à 0h do dia 14/8, com término previsto para as 23h59 do dia 18/8. Os advogados e procuradores poderão apresentar sustentações orais até as 23h59 do dia 13/8.

Confira a lista:

INQ 4921

SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA

ADRIANO MARANO RIBEIRO

ALAN DOS SANTOS CHAVES

ALCEU VITOR CONSTANTE

ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

ARTHUR ANDRE SILVA MARTINS

BEATRIZ DE FATIMA MOREIRA DE SA

CASSIANO ALVES DOS SANTOS

CELIA REGINA PEREIRA

CLEVERSON GODOFREDO DE ARAÚJO

CRISTIANE DA SILVA

CRISTINA MOURA DUARTE

DIRCEU LUIZ SCHABARUM

DITTER MARX

EDENILSON CAETANO FERREIRA

EDSON FICHER SABINO

EDUARDO CAVANHOL

EDUARDO WEISS

ELIANE GONÇALVES PEREIRA

ELISEU PAULO RIBEIRO

ELIZABETE GOMES DE ANDRADE FREDDI

FABIO ALVES BARBOSA

FABRICIO KUWANO PALUDETO

FERNANDO EURICO BEVILAQUA

FERNANDO SILVA SALGADO

HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO

JACSON DOUGLAS BIAZUS

JEAN CARLO BARBOSA

JEFERSON WERNER SILVEIRA

JEOVÁ CONCEIÇÃO DOS SANTOS

JEREMIAS RODRIGUES MELLO

JOÃO BENEDITO RODRIGUES

JOEL TORQUATO DE SOUSA

JOSÉ MESSIAS VALÉRIO

JUSIAS GONÇALVES GURALSKI

JUSSARA INÊS BRAZ

LUCAS HELIAN SABINO

LUIZ ANSELMO DA SILVA

LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE

MARCELO TRENTIN MEIRELLES

MARCILENE GAMA NUNES

MARCIO ANTONIO BIAZUS

MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA

MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

MIRAMAR FERREIRA CAMARA

MIRIAM DE CARVALHO

ODETE CORREA DE OLIVEIRA PALIANO

PAMELA LUANA MISSIO

RAFAEL RODRIGO ZARTH

RAPHAEL SOUZA LOPES DE ABREU

RENATA MARIA DIAS PEREIRA

ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA

ROSMARA DO ROCIO RODRIGUES

SANDRA SOARES DA SILVA ULIANO

SERGIO REITZ

SONIA ANGELICA CAIXETA

TADEU RIBEIRO DOS SANTOS

VANDERSON ALVES NUNES

VERA MARIA DE FATIMA CAETANO

GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO

GILVA ESTRELA DA SILVA

GLEIDSON DE ALMEIDA DIAS

INQ 4922

JOSE PAULO ALFONSO BARROS

PETIÇÕES

PET 10822 – LEONARDO ALVES FARES

PET 10852 – MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO

PET 11021 – SAMUEL DE FARIA

PET 10957 – LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

PET 10764 – JOSÉ ACACIO SERERE XAVANTE

PET 10772 – ANTONIO JOSÉ SANTOS SARAIVA

PET 10853 – JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO

Com informações do STF