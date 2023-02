STF acolhe tese da Advocacia da União de que indenização a usinas depende de perícia

O pagamento de indenização a usinas sucroalcooleiras em razão de supostos prejuízos causados por fixação de preços adotada pela União no passado depende da comprovação do efetivo prejuízo econômico por perícia contábil.

Não basta, para esse fim, o mero cálculo da diferença aritmética entre custos médios de produção apurados para o setor na época e os preços então fixados pelo governo. A tese, foi defendida pela Advocacia Geral da União (AGU) e encampada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020, durante o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 884.325.