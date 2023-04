STF abre exposição sobre povos indígenas

O Supremo Tribunal Federal abrirá, nesta quarta-feira (19), a exposição “Povos Indígenas”, que reúne fotografias de Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros, e peças doadas por comunidades indígenas ao acervo do STF. A mostra, aberta ao público, será instalada no Hall dos Bustos, no edifício-sede do STF.

Compromisso

Nesta terça-feira (18), a presidente do STF, ministra Rosa Weber, visitou o espaço, acompanhada de Sebastião Salgado e dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Segundo ela, com a exposição, a Corte homenageia a riqueza e a diversidade sociocultural das comunidades indígenas. “Nesta mostra, reafirma-se o permanente compromisso desta Casa com a Constituição Federal de 1988, cujo texto consagra o dever de proteção e promoção dos direitos constitucionais dos povos indígenas”, afirmou.

A exposição conta com 11 painéis fotográficos de Sebastião Salgado, que retratam, em preto e branco, o cotidiano de povos originários. O acervo do STF empresta à mostra peças de cerâmica, cestarias e adornos, como cocares e colares, confeccionados por integrantes de comunidades indígenas.

Com informações do STF