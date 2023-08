Preso por tráfico em estacionamento público tem HC rejeitado

A Câmara Criminal do TJRN ressaltou que, conforme julgados do STJ, havendo suspeita específica do cometimento do crime, é legítima a busca policial e a legalidade do flagrante é corroborada pela constatação de que não foi necessária a entrada em qualquer estabelecimento residencial ou comercial. O entendimento foi ressaltado no julgamento de um Habeas Corpus, movido pela defesa de um homem, acusado da prática de tráfico de drogas, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva. Medida essa que a peça defensiva alegou ter sido tomada com ilegalidade, diante da violabilidade do estabelecimento comercial.