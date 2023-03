PGE-AM divulga local das provas do processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) divulgou ontem (20/03), o local das provas do processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica, que vai acontecer no próximo dia 26 de março, domingo. As provas serão aplicadas na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO) da Universidade do Estado do Amazonas, localizada na avenida Leonardo Malcher, nº 1.141, bairro Centro.

A abertura dos portões e o acesso às salas ocorrerão a partir das 7h15 (horário local). Os candidatos poderão ingressar nas salas até 8h, quando os acessos serão fechados, considerando eliminados do certame eventuais retardatários. As provas terão início a partir das 8h30 e terão duração total de 5 horas e 30 minutos.

O processo seletivo do Programa de Residência Jurídica da PGE-AM oferta 18 (dezoito) vagas, sendo duas delas destinada a pessoas com deficiência, mais cadastro de reserva.

Informações: PGE-AM