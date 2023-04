Negado recurso para acusado de danificar veículo alheio e desacatar policiais no RN

A Câmara Criminal do TJRN não acatou pedido feito na apelação, movida pela defesa de um homem preso por desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela e por resistência à prisão, previstos nos artigos 329 e 331, combinado ao 69 (pratica dois ou mais crimes mediante mais de uma ação ou omissão), todos do Código Penal, e que gerou uma pena de dois anos e um mês de detenção. Os crimes ocorreram no município de Taipu, quando o réu inutilizou o para-brisa de um veículo e, após a chegada da polícia ao local, o denunciado resistiu à prisão e empreendeu fuga, tendo jogado uma garrafa quebrada contra os policiais, bem como, ao ser algemado, proferiu ofensas.