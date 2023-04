Mandado de Segurança proposto em juízo incompetente dentro do prazo, não compromete direito de agir

Por ter sido o mandado de segurança ajuizado dentro do prazo de 120 dias, ainda que em juízo incompetente, não procede o argumento da pretensa autoridade coatora de que a ação deva ser julgada extinta pela perda do prazo para agir. O prazo a ser considerado é a data da protocolização da ação e deve ser cumprido dentro dos 120 dias, a partir da data em que o interessado tomou ciência do ato da autoridade apontada como coatora, mesmo que em juízo incompetente. Foi Relatora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas.

O autor da ação se rebelou contra um Procedimento Administrativo Disciplinar-PAD, que resultou na sua demissão pela Prefeitura de Iranduba. Ocorre que os mandados de segurança contra os prefeitos municipais deverão ser processados e julgados pelo Tribunal de Justiça e a ação foi, na origem, distribuída na primeira instância, no juízo de Iranduba.

Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra atos dos prefeitos municipais, conforme previsto no artigo 72 da Constituição do Estado. Reconhecendo sua incompetência, a juíza Dinah Fernandes determinou a remessa dos autos ao TJAM.

Ao prestar informações, o Município alegou que entre a data da distribuição da ação e aquela em que o processo chegou ao Tribunal de Justiça, havia ocorrido o transcurso de mais de 120 dias, motivador da decadência do direito de ação. Sem procedência, concluiu a decisão, uma vez que é irrelevante que o writ tenha sido impetrado ante o juízo incompetente, se dentro do prazo legal.

Embora conhecido, o mandado de segurança foi, no mérito, julgado improcedente ante a inexistência de provas que conduzissem à nulidade da demissão sofrida pelo servidor público em procedimento administrativo disciplinar.

Processo nº 0603142-17.2021.8.04.4600

