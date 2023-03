Mandado de Segurança não substitui ação de cobrança, diz decisão no Amazonas

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e sua concessão não produz efeitos patrimoniais, que devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Com base nesse entendimento, o Desembargador Délcio Luis Santos, do TJAM, negou um recurso em que o juízo da Vara da Fazenda Pública, em Manaus, extinguiu um mandado de segurança no qual o servidor pediu o pagamento de vários direitos indicados no writ constitucional.

O Relator explicou que assistiu razão à sentença recorrida, na qual o magistrado de piso apurou se a pretensão da recorrente seria matéria sujeita a prestação jurisdicional pela via do mandado de segurança , e deliberou pela não adequação da via eleita.

A celeuma, firmou-se, é resolvida com o simples exame da matéria é que sujeita à prestação jurisdicional, sendo pertinente a identificação do pedido formulada na petição inicial. No caso concreto, a servidora narrou estar de licença médica durante todo o ano de 2018, tendo retornado à função em 2019, reclamando não ter recebido o prêmio relativo ao exercício correspondente, além de outros direitos.

O relator também observou que o mandado de segurança , como pedido na ação, não seria o meio adequado para se discutir a validade do tempo de licença médica para fins de contagem de gratificações, como pretendido, não se cuidando de um direito líquido e certo a ser garantido pela ação constitucional, que não substitui a ação de cobrança.

Processo nº 0623871-58.2019.8.04.0001

Leia o acórdão :