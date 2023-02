Lula intervém na Petrobrás e preço de gasolina será reduzido para compensar cobrança de tributo

A Petrobrás anunciou corte de 3,9% no preço da gasolina em suas refinarias. A decisão foi negociada com o governo para compensar o retorno dos impostos federais sobre o combustível. A gasolina, nas refinarias da Petrobrás, passará a custa R$ 3,18 por litro a partir de amanhã, dia 1º de março, data em que os impostos federais voltam a ser cobrados nos postos de combustíveis. O valor é de R$ 0,13 por litro inferior ao vigente até hoje, mas o consumidor pouco sentirá os reflexos desse benefício com o retorno de cobranças dos impostos federais.

A empresa, no entanto, justificou que a redução do preço foi negociada em reuniões ente o comando da estatal e representantes do governo no dia de ontem, segunda feira. O secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, chegou a viajar ao Rio de Janeiro para se reunir com direitos da companhia.

A alíquota do Pis/Cofins vai subir a R$ 04,47 por litro da gasolina e R$ 0.02 por litro de etanol. A Cide permanecerá zerada. As novas alíquotas devem permanecer por 04 meses. Em julho, caso não haja mudanças no Congresso, serão retomadas as cobranças integrais de R$ 06,9 por litro da gasolina e R$ 0,24 sobre o etanol.