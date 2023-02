Lesa Pátria avança em prisões com busca e apreensão na manhã de hoje em Brasília

A manhã de hoje foi inaugurada, na Polícia Federal do Distrito Federal, com o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão na 5ª fase da Operação Lesa Pátria que incide diretamente sobre a busca de suspeitos e de envolvidos nos ataques golpistas, em Brasília, no dia 08 de janeiro. Os mandados foram expedidos pelo Ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Um dos presos é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que foi chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal até o dia 08 de janeiro, sendo exonerado por suspeita de omissão. As diligências da Federal miram também na autoria intelectual dos ataques do dia 08 de janeiro, frente que pode alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro.