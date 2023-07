Justiça transforma em réus 17 denunciados pelo MP-SP por roubos e extorsões via Pix

O Juízo da Terceira Vara Criminal de São Bernardo do Campo recebeu, no dia 19 de junho, denúncia formulada pelo Ministério Público contra 17 réus acusados de integrar organização criminosa voltada à obtenção de vantagem econômica a partir da prática de crimes como extorsão mediante sequestro e roubos majorados.

Segundo a promotora de Justiça que atua no caso, Érika Pucci da Costa Leal, o grupo conta com estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre seus participantes, visando a subtrair valores de vítimas de crimes violentos por meio da utilização de transferências bancárias via Pix e uso máquinas de cartões bancários.

Ainda segundo a promotora, a atuação era dividida em três núcleos: execução de delitos patrimoniais, notadamente por meio de restrição de liberdade das vítimas; aliciamento e gerenciamento de contas bancárias para recebimento dos valores e empréstimo das contas mediante recebimento de comissão.

Com informações do MPSP