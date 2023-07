Justiça do Amazonas firma que plano de saúde deve garantir tratamento para pessoa com autismo

O Desembargador Paulo Cesar Caminha e Lima, do Tribunal de Justiça do Amazonas, negou a AMIL um pedido de reforma de uma decisão, em tutela de urgência, que compeliu a Operadora a custear o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) de um menor de idade, segurado do Plano. A decisão mantida foi do Juiz Diógenes Vidal Pessoa Neto, que, em medida de urgência, determinou a Amil que cumprisse o tratamento requerido por médico a favor da saúde do Paciente.

O plano de saúde deve ser compelido a custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, mesmo que o procedimento não tenha previsão no rol da ANS. Na origem, o Juiz acenou para a possibilidade do bloqueio de valores da Operadora, se acaso não cumprisse a decisão.

No Acórdão foi considerado que o tratamento neuro psicopedagógico tem a natureza de imprescindível para o menor com TEA e que o simples fato desse tratamento não estar previsto no rol de procedimentos da ANS não exime a responsabilidade do plano de saúde.

“Por outro lado, não trouxe a Operadora qualquer elemento que afaste a necessidade do tratamento solicitado, ou que não seria eficaz, ou mesmo qualquer dano inverso irreversível à parte”, ponderou-se.

Pontuou-se, também que, as operadoras usam, constantemente, o argumento de que a Terapia não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas que a Corte de justiça tem comumente afastado o argumento e garantido o tratamento de pacientes porquanto se cuida de dever assegurado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pela Lei de Proteção aos direitos da Pessoa com TEA.

Processo nº 4009122-15. 2022.8.04.0000

