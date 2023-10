Justiça decreta prisão de falso entregador que matou porteiro no Centro do RJ

O juízo da 37ª Vara Criminal recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva de Fagner Wilson Nunes Chamarelli, apontado como o assassino do porteiro José Jailton de Araújo, em 7 de agosto, em um prédio no Centro do Rio.

A decisão aponta que o crime foi cometido com extrema violência e uso de arma de fogo. E destaca “que a liberdade ensejaria forte atemorização às testemunhas a serem ouvidas, com grave prejuízo à apuração dos fatos e, em última análise, à própria realização da Justiça, pelo que a custódia é imperiosa também sob a ótica da garantia da instrução criminal”.

Conforme a denúncia do Ministério Público, Fagner Chamarelli invadiu o prédio, disfarçado de entregador de refeições, inclusive com uma mochila nas costas. Após render o porteiro, exigiu as chaves de um apartamento, que estariam guardadas na portaria. Os dois entraram em luta corporal, mas Fagner Chamarelli conseguiu se desvencilhar e atirar no porteiro.

O mandado de prisão contra Fagner Chamarelli já foi expedido pelo juízo.

Processo: 0103479-98.2023.0001

Com informações do TJ-RJ