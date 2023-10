Justiça aceita denúncia contra familiares acusados de abandonar idoso em calçada

A Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Montenegro, Vanessa Silva de Oliveira, aceitou a denúncia contra dois filhos e a nora de um idoso de 76 anos, que foi abandonado em uma calçada, na cidade de Montenegro, Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso aconteceu em agosto deste ano, na frente da residência de um dos filhos. A decisão é dessa última terça-feira (17/10).

Os três responderão pelo crime de expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa. Um dos filhos ainda responderá por abandono de pessoa idosa, ambas as infrações previstas no Estatuto da Pessoa Idosa.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da briga familiar frente aos cuidados com o pai. Um dos filhos, objetivando forçar seu outro irmão a assumir os cuidados do genitor, dirigiu-se até a residência dele deixando o idoso sentado em uma cadeira de praia, na calçada, em frente à casa. Mesmo testemunhando o ato através das câmeras, filho e nora não adotaram as providências imediatas para socorrer o idoso, de saúde frágil.

Com informações do TJ-RS