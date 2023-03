Júri condena homem por tentativa de assassinar policiais rodoviários em Cascavel

A Justiça Federal de Cascavel condenou um homem a mais de 10 anos de prisão por tentativa de assassinato a Policiais Rodoviários Federais (PRF) em concurso formal com outros crimes. A sentença foi proferida pelo juiz da 4ª Vara Federal da cidade, após o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri decidir pela condenação. Esse foi o segundo júri realizado pelo Juízo da 4ª Vara Federal e aconteceu na sede da JF de Cascavel, na quarta-feira (01).

O Conselho de Sentença – formado por quatro mulheres e três homens – entendeu por condenar o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo com a numeração raspada, e direção perigosa. Quanto aos crimes de desobediência, resistência e disparo de arma de fogo decidiu-se pela aplicação do princípio da consunção. O réu ainda foi absolvido quanto ao delito de dano qualificado.

Entenda o caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), durante fiscalização de rotina na BR-467, próximo à cidade de Cascavel, o acusado desobedeceu ordem de parada e fugiu do local, trafegando em velocidade incompatível com a segurança por vários quilômetros em rodovia, realizando manobras perigosas e colocando em risco a vida de outras pessoas. O réu portava uma pistola .380 com numeração raspada e atentou contra a vida de três policiais rodoviários federais, pois de forma consciente e voluntária disparou tiros contra os policiais e viatura. O crime aconteceu em 2021.

O réu é reincidente criminal e cumpria pena pela prática do crime de tráfico de drogas na data dos fatos, violando tornozeleira eletrônica um dia antes de praticar os crimes que foram julgados.

Com informações do TRF-4