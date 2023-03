Joias de Michelle Bolsonaro foram recebidas mas sem ilegalidade, diz ex-presidente

O ex-presidente reagiu à notícia de que tenha se divulgado ilegalidades no caso que está sendo conhecido como ‘as joias de Michelle’. Não há nenhuma ilegalidade no caso das joias avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões e que ainda constam como apreendidas pela Receita Federal do Brasil. As joias seriam um presente do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O ex-presidente disse não ter pedido, não ter recebido referidas joias.

“Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão”, desabafou Bolsonaro à CNN Brasil.

As joias, segundo o jornal o Estado de São Paulo, teriam sido apreendidas no Aeroporto de Guarulhos, no dia 26 de outubro de 2021, e somariam, em valor da moeda nacional, aproximadamente R$ 16,5 milhões. Estas joias estariam na mochila de um militar, ex-assessor do Ministro, à época, das Minas e Energia, após desembarque de voo que teve origem no Oriente Médio.

O fato teve repercussão, e Flávio Dino, o ministro da Justiça do Governo Lula, bateu o martelo e disse que a situação comporta investigação pela Polícia Federal. Dino disse que, no mínimo, possa haver crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro. Há promessa de Dino que, na próxima segunda, ofício requisitório será expedido nesse sentido.