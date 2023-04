Irmãos são condenados por matarem jovem a tesouradas no DF

No último dia 27/3, o Tribunal do Júri de Samambaia condenou os irmãos Fabrício Ferreira Teixeira e Mateus Jeremias Ferreira Teixeira pelo assassinato de Alejandro Alves Batista, com golpes de tesoura. Fabrício foi condenado a 12 anos de prisão, por homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa. Mateus teve o crime desclassificado para lesão corporal e foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão.

O crime aconteceu, no dia 4/7/2022, no interior de uma barbearia, que possui uma sinuca para entretenimento dos clientes. Assim, após desentendimento banal relacionado ao jogo, a vítima foi atingida com golpes de tesouras. O réu Mateus segurou Alejandro para que o irmão atingisse o golpe.

A prisão preventiva dos réus foi mantida e eles não poderão recorrer da sentença em liberdade. Ambos irão cumprir as penas em regime inicial fechado, Mateus por conta da reincidência.

Processo: 0710410-14.2022.8.07.0009

Com informações do TJ-DFT