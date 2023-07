Informe-se sobre os mais recentes dados fiscais da dívida pública divulgados pelo Banco Central

1. Resultados fiscais

O setor público consolidado registrou déficit primário de R$48,9 bilhões em junho, ante superávit de R$14,4 bilhões no mesmo mês de 2022. Houve déficits de R$46,5 bilhões no Governo Central, de R$927 milhões nos governos regionais e de R$1,5 bilhão nas empresas estatais. Nos doze meses encerrados em junho o setor público consolidado registrou déficit de R$24,3 bilhões, equivalente a 0,24% do PIB, ante superávit de R$39,0 bilhões, 0,38% do PIB, nos doze meses acumulados até maio.



O montante dos juros nominais do setor público consolidado, apropriados por competência, somou R$40,7 bilhões em junho de 2023, comparados a R$98,2 bilhões em junho de 2022. Contribuiu para essa redução o resultado das operações de swap cambial (ganho de R$20,5 bilhões em junho de 2023 e perda de R$39,9 bilhões em junho de 2022). No acumulado em doze meses, os juros nominais alcançaram R$638,1 bilhões (6,18% do PIB) em junho de 2023, comparativamente a R$588,6 bilhões (6,29% do PIB) nos doze meses até junho de 2022.



O resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em R$89,6 bilhões em junho. No acumulado em doze meses, o déficit nominal alcançou R$662,4 bilhões (6,42% do PIB), elevando-se 0,03 p.p. do PIB em relação ao déficit acumulado até maio.



2. Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG)

A DLSP atingiu 59,1% do PIB (R$6,1 trilhões) em junho, elevando-se 1,3 p.p. do PIB no mês. Essa elevação refletiu sobretudo os impactos da valorização cambial de 5,4% no mês (aumento de 0,7 p.p.), do déficit primário (aumento de 0,5 p.p.), dos juros nominais apropriados (aumento de 0,4 p.p.) e do efeito da variação do PIB nominal (redução de 0,3 p.p.). No ano, o aumento de 2,0 p.p. na relação DLSP/PIB resultou das contribuições dos juros nominais apropriados (aumento de 3,3 p.p.), do efeito da valorização cambial acumulada de 7,6% (aumento de 0,9 p.p.), do déficit primário (aumento de 0,2 p.p.), do crescimento do PIB nominal (redução de 2,2 p.p.) e do ajuste de paridade da cesta de moedas que integram a dívida externa líquida (redução de 0,2 p.p.).



A DBGG – que compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 73,6% do PIB (R$7,6 trilhões), mantendo-se estável como proporção do PIB em relação ao mês anterior. Contribuíram para a estabilidade os juros nominais apropriados (aumento de 0,6 p.p.), o efeito da valorização cambial no mês (redução de 0,2 p.p.), os resgates líquidos de dívida (redução de 0,1 p.p.) e o efeito da variação do PIB nominal (redução de 0,3 p.p.). No ano, o crescimento de 0,7 p.p. na relação DBGG/PIB resultou, em especial, dos juros nominais apropriados (aumento de 4,0 p.p.), do efeito da valorização cambial acumulada (redução de 0,3 p.p.) e do efeito da variação do PIB nominal (redução de 2,8 p.p.).



3. Elasticidades da DLSP e da DBGG

A tabela a seguir atualiza as elasticidades da DLSP e da DBGG a variações na taxa de câmbio, na taxa de juros e nos índices de preços para o mês de junho de 2023.

Fonte: Banco Central do Brasil