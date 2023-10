Homens que coagiram vítimas de furto são condenados

O MPSP obteve, em 25 de setembro, a condenação de dois homens que cometeram crime de coação contra duas pessoas em Paulo de Faria. Para um, a pena imposta pelo Judiciário foi de 7 anos e 3 meses em regime inicial fechado, enquanto para o outro foi de 5 anos de 4 meses no semiaberto. Também a pedido da Promotoria de Justiça local, ambos tiveram a prisão preventiva mantida.

Segundo denúncia da promotora Heloísa Gaspar Martins Tavares, os réus procuraram as vítimas informando saber onde estava uma motocicleta que havia sido roubada delas dias antes. Os homens, contudo, ameaçaram os proprietários do bem dizendo que ateariam fogo em sua residência e na motocicleta caso a polícia fosse comunicada. Além disso, exigiram R$ 1 mil para a devolução do veículo. Com a entrega da motocicleta, as vítimas comunicaram à polícia as ameaças sofridas.

As alegações finais orais no caso foram realizadas pelo promotor Fernando Rodrigo Garcia Felipe.

Ação penal número 0000209-42.2020.8.26.0430.

Com informações do MPSP