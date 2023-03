Flamengo faz transferência bancária para homônimo de jogador e recorre à justiça

O Flamengo moveu contra a Caixa Econômica Federal uma ação de obrigação de fazer, onde narrou que fez uma transação financeira que mereceria reparos. O Clube errou ao efetuar uma transferência de R$ 1.897.200,00, referente à venda de João Gomes para o time de Wolverhampton, da Inglaterra.

O contrato com a venda do jogador dava ao atleta o direito à importância, mas, de início, o jogador ficou sem ter o dinheiro na conta, pois, ante a falha na operação, o dinheiro findou sendo transferido para um homônimo.

Em liminar, o Flamengo obteve o bloqueio do dinheiro na Caixa Econômica Federal por determinação da juíza Federal Geraldine Vital. A importância em dinheiro se refere ao valor correspondente ao que o próprio atleta tenha referente aos seus direitos econômicos, mas findou caindo na conta errada, que se deu por lançamento de digitação de CPF com números diferentes.

A Juíza considerou que, embora não tenha ocorrido exatamente a falha de serviços bancários, mas o fato não autorizava que os valores continuassem a ser mantidos na conta do outro João Vitor, o homônimo do jogador, com a obrigação de devolução da importância transferida em dinheiro. Os valores foram bloqueados cautelarmente.