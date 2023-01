Entidades condenam atos golpistas pró Bolsonaro e associam os fatos ao terrorismo

Empresários dos mais variados ramos, divulgaram notas condenando o que denominaram de atos golpistas e de vandalismo que ocorreram no dia de hoje em Brasília. Manifestantes bolsonaristas entraram na Esplanada dos Ministérios, invadiram áreas do Congresso, do Planalto e do STF, depredaram o patrimônio Público, entraram em confronto com policiais militares, em alta destruição, pedindo a intervenção militar. Tudo isso depois de uma semana da posse de Lula.

Entidades do comércio, indústria, meio de comunicação pedem punição a todos os participantes, financiadores e articuladores, denominando-os de arruaceiros fanáticos que mancham, vergonhosamente, a capital federal na data de hoje. São atos de terrorismo, dizem os associados.