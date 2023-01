Não houve trama, diz Anderson Torres após ser exonerado do cargo de Secretário de Segurança

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres e agora ex-secretário de Segurança Pública de Brasília, após sua exoneração pelo Governador do Distrito Federal, declarou que o fato de se encontrar no dia de hoje nos Estados Unidos não traduz que tenha tramado a explosão do vandalismo na capital federal com Bolsonaro.

“Não vim para os Estados Unidos da América para encontrar Bolsonaro. Não me encontrei com ele em nenhum momento. Estou de férias com a minha família. Não houve nenhum trama para que isso(os atos golpistas) ocorresse” , desabafou Anderson. Lula firmou à imprensa que a crise, se não foi consequência de negligência, foi no mínimo maldade.