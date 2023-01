Pacheco quer que senadores repudiem os ataques golpistas em Brasília

O Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhado nesta tarde de domingo, em meio à invasão bolsonarista, mensagem aos demais colegas onde externa a grave situação da ordem pública em Brasília. Pacheco pede que os colegas senadores repudiem veementemente os ataques golpistas à sede da cúpula dos Três Poderes, em Brasília.

“Caros colegas, a situação é grave e tomaremos todas as providências pertinentes. Estou em contato com o governador do Distrito Federal, ministro da Justiça e ministro da Defesa. Peço a todos que, independentemente de posições ideológicas e políticas, manifestem-se repudiando veementemente esse episódio que afronta o Poder Legislativo, ao qual todos pertencemos”, firmou o Presidente do Senado.