Togas de Alexandre de Moraes guardadas em armário na Suprema Corte ficaram no alvo de Bolsonaristas

Um rastro de destruição cujas marcas não se apagarão tão brevemente. Patrimônio público depredado, vandalismo. Nesses destroços deixados pela extrema invasora Bolsonarista em Brasília não faltou ataque a pessoa do Ministro Alexandre de Moraes, durante a invasão do prédio do STF. A porta do armário de todas de Moraes foi arrancada e elevada à condição de troféu, com cliques para fotos divulgadas nas redes sociais.

Os extremistas têm Moraes como o maior desafeto de Bolsonaro. O arranca porta se constituiu em ato, para esse grupo de radicais, de tamanha importância e com peso simbólico de elevada monta.

O armário fica próximo ao Plenário da corte, e foi tomado pelos aliados do ex-chefe do Executivo, com total destruição. Não sobrarão cadeiras no STF, foram destruídas, assim como o brasão da República, que foi retirado pelos manifestantes.