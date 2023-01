Intervenção Federal em Brasília é decretada pelo Governo de Luiz Inácio Lula da Silva

Após a invasão de Brasília por extremistas Bolsonaristas, com a invasão do Congresso, Palácio do Planalto e do STF, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o decreto de intervenção federal em Brasília.

O objetivo é por termo ao grave comprometimento da ordem púbica no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Ficou determinado a figura do Interventor que ficará subordinado ao Presidente da República.

O interventor, no âmbito do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança previstos na Constituição Federal, assim como na Lei Orgânica do Distrito Federal.

Para Lula houve incompetência, má vontade, ou má fé dos responsáveis pela Segurança Pública do Distrito Federal.