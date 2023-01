Torres, ex-ministro de Bolsonaro, chamou extremistas de criminosos em vão. Foi demitido

Centenas de manifestantes- boa parte deles vinda do acampamento que é mantido em frente ao quartel-general do Exército- em Brasília, romperam um bloqueio policial e invadiram primeiramente o gramado, a rampa e a cúpula externa do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo outro grupo também se dirigiu ao Palácio do Planalto- onde invadiram uma área – depois, novo deslocamento, ao Supremo Tribunal Federal. Muitos chegaram hoje. Eram previstos e contabilizados em aproximadamente 3.900 extremistas. Os manifestantes são chamados de criminosos, inclusive por Anderson Torres, ex ministro de Bolsonaro. Torres diz que a situação é inaceitável antes as cenas criminosas que tomam Brasília. Em vão, Torres foi demitido por Ibaneis Rocha, Governador do Distrito Federal.

O Secretário de Segurança Pública de Brasília, Anderson Torres, que foi Ministro da Justiça de Bolsonaro repudiou a invasão de bolsonaristas e os denominou de criminosos. Firmou que os extremistas não ficarão impunes. “Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília’, registrou o ex-ministro e atual secretário de segurança do Distrito Federal. Sem trégua. Torres que foi recém nomeado Secretário acabou sendo demitido pelo Governador de Brasília.