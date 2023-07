Em SC, homem é condenado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio qualificado

O réu Marcos Roberto Custódio foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Balneário Camboriú, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Ele cumprirá 13 anos de reclusão por transportar entorpecentes e atirar contra um desafeto. Outro homem participou da ação e foi denunciado pelos mesmos crimes, mas faleceu no decorrer do processo e teve a punibilidade extinta.

O julgamento aconteceu no dia 29 de junho. O Promotor de Justiça Luís Eduardo Couto de Oliveira Souto atuou em plenário, conduzindo a acusação contra o réu perante os jurados. Marcos foi condenado por tráfico de drogas, conforme prevê o artigo 33 da Lei 11.343/2006, e tentativa de homicídio qualificado, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme prevê o artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2, inciso IV. Na noite de 20 de junho de 2015, ele e o outro homem deram três tiros na vítima em uma via pública de Balneário Camboriú., causando lesões em várias partes de seu corpo. Conforme narra a denúncia do MPSC, “ambos só não ceifaram a vida do desafeto por circunstâncias alheias às suas vontades, pois este recebeu socorro eficaz e imediato”. A motivação do ataque nunca foi esclarecida. O fato é que os réus fugiram do local com um Fox, mas acabaram presos posteriormente. Os Policiais Militares fizeram buscas no interior do veículo e encontraram dois tabletes de erva prensada. A perícia revelou tratar-se de 950 gramas de maconha. Com informações do MPSC