Dono de carro que empresta veículo a terceiro responde por danos causados pelo motorista

A responsabilidade civil é independente da penal. Desta forma, o proprietário de uma Kombi dirigida pelo motorista Jorge Fleuri, teve contra si o reconhecimento de reparação de danos pela morte da vítima, que ao atravessar a Av. Grande Circular, foi atropelada pelo veículo. Jorge acabou sendo absolvido no processo penal, mas a ação cível levada contra o proprietário do automóvel reconheceu a culpa de José Souza – o dono da Kombi- determinando-se que o mesmo indenizasse os familiares da vítima, pois esta, embora tenha obtido os primeiros socorros no Hospital 28 de Agosto, acabou falecendo em decorrência do traumatismo sofrido no acidente. A condenação cível foi mantida em segunda instância sob o fundamento de que “quem empresta o carro é solidariamente responsável com o condutor pelos danos causados”. Foi Relator Yedo Simões de Oliveira.

No processo penal contra o motorista, o Ministério Público tomou a iniciativa de pedir a absolvição do acusado, invocando-se o a dúvida a favor do réu, porque, quando a vítima foi ao hospital, sofreu queda da maca hospitalar e causando-lhe novas lesões, sendo encaminhada à UTI, sobrevindo a morte, não se firmando, no apuratório criminal a certeza da causa do óbito, e proclamou-se o in dubio pro réu.

Ao sofrer condenação no cível, o proprietário do veículo irresignou-se com a condenação em primeira instância, e alegou que não possuía responsabilidade pelo acidente que ocasionou a morte da pedestre. Alegou ainda que apenas teria emprestado o automóvel.

Em segundo grau a decisão editou que o proprietário do veiculo tem responsabilidade solidária, pois, quem empresta o carro é solidariamente responsável com o condutor pelos danos causados, ainda que não haja culpa do proprietário do veículo.

Quanto ao fato de que o motorista foi absolvido no processo penal, o Tribunal colacionou aos autos o entendimento de que, no giro de entendimento do STJ, se deve entender pela “existência de comunicabilidade entre a esfera penal e a esfera cível apenas quando a ocorrência da sentença penal absolutória se dá com suporte nos incisos I e IV do art. 386 do Código de Processo Penal”.

Processo nº 0209152-25.2008.8.04.0001

Leia o acórdão :

