Dino promete ir ao CNJ após falas preconceituosas de desembargador sobre o Norte e Nordeste

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, enxergou como preconceituosas as referências do desembargador Mário Helton Jorge, do TJPR, que, na última quinta-feira (13/04), em julgamento de recurso na sessão da 2ª Câmara Criminal, disse que ‘o Paraná tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste’ e que também não possui o ‘jogo político dos outros estados’.

Não foi suficiente a nota emitida pelo TJPR que justificou o posicionamento do desembargador dizendo que não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região.

O desembargador se referiu ao fato de que todos se lembram do Paraná por causa da operação Lava Jato, mas que há uma roubalheira generalizada, que ‘às vezes nem consegue dormir’.

“E isso no Paraná, que é um Estado que tem um nível cultural superior ao Norte do país, ao Nordeste, etc. É um pais que não tem esse jogo político dos outros Estados. Aqui no Paraná, é uma vergonha’, afirmou o magistrado.

Flávio Dino, no entanto, colheu do ensejo e disse que se precisa de uma justiça antirracista no Brasil. Por isso deverá encaminhar ao CNJ e ao MPF um pedido de avaliação do ocorrido. Dino entende que foi violada a lei do Racismo.