Daniel Alves muda depoimento e alega penetração consensual em caso de estupro na boate de Barcelona

Em novo depoimento realizado nesta segunda-feira (17), o jogador brasileiro, Daniel Alves, 39, que está preso desde janeiro por acusação de estupro contra uma jovem na boate em Barcelona, admitiu que houve relação sexual com a suposta vítima, mas disse que foi permitida.

O jogador afirmou que a mulher consentiu a relação sexual e que mentiu em juízo para esconder a traição da sua esposa, a modelo, Joanna Sanz – Sanz, que pediu divórcio assim que o jogador foi detido.

Nos primeiros depoimentos prestados à justiça, Daniel havia dito que apenas recebeu sexo oral da jovem.

A mulher, 23, alegou que foi estuprada no banheiro da boate no final do ano passado e que, após o crime, foi socorrida pelos funcionários do clube, que estão preparados para atender vítimas de violência de gênero.