Combate a violência institucional e discriminação é tema de seminário no TCE-AM

Como forma de incentivar o combate aos mais diversos tipos de violência no ambiente de trabalho, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), via Comitê de Enfretamento e Prevenção do Assédio e da Discriminação (CPEAD), realizará, nesta quarta-feira (9), o seminário “Um Olhar Inclusivo: Combatendo a Violência Institucional e a Discriminação”.

O evento faz parte de um conjunto de tratativas do Comitê de Enfretamento e Prevenção do Assédio e da Discriminação (CPEAD), que durante o ano vem realizando ações que visam cada vez mais a melhoria e inovação das relações dentro do TCE-AM.

Aberto ao público, o seminário iniciará às 9h, no auditório da Corte de Contas, com certificação de 3h. Para participar, é necessário realizar inscrição pelo endereço eletrônico ecpvirtual.tce.am.gov.br.

As palestras do seminário serão ministradas pela servidora pública e mestre em Direito, Luciana Santos, que falará sobre o racismo no ambiente de trabalho, as formas de combatê-lo e como captar melhores resultados de acordo com a convivência respeitosa, e ainda, pelo historiador e psicanalista, Ygor Cavalcante, que irá abordar como o racismo e escravidão se estabelecem na história e o que a psicanálise esclarece sobre isso.

Com informações do TCE-AM