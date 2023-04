CGU lança calculadora eletrônica para computar multa prevista na Lei Anticorrupção

A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou, nesta terça-feira (12/4), uma ferramenta eletrônica por meio da qual é possível calcular a multa prevista na Lei Anticorrupção (LAC), nº 12.846/2013, a ser aplicada às pessoas jurídicas consideradas responsáveis por atos lesivos contra a administração pública. O objetivo da iniciativa é tornar o cálculo mais rápido, seguro e fácil.

A calculadora pode ser utilizada por qualquer pessoa. O uso poderá ser feito por representantes de empresas que estejam respondendo por processo administrativo e por seus respectivos escritórios de advocacia, bem como por professores e alunos que estejam estudando cálculo da multa ou queiram fazer simulações em pesquisas e trabalhos acadêmicos, por exemplo.

A ferramenta é mais uma iniciativa da CGU no sentido de automatizar seus processos. O próprio órgão passou a utilizar a ferramenta para calcular as multas a serem aplicadas nas pessoas jurídicas que venham a ser responsabilizadas, pelo órgão, pela prática de atos lesivos.

A calculadora oferece os seguintes benefícios:

• Pode ser acessada de qualquer lugar com acesso à internet.

• Atualizações legislativas serão permanentemente incorporadas.

• Traz o valor acumulado do IPCA atualizado.

• Traz as regras aplicáveis de julgamento antecipado.

A multa calculada pela ferramenta é a prevista no artigo 6º da LAC, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo. Em complemento, a calculadora terá, em breve, inteligência para o cálculo da multa no caso de acordos de leniência.

Com informações da CGU