As ‘motociatas’ de Bolsonaro eram bancadas pelo cartão corporativo afirma Fiquem Sabendo

Segundo dados da instituição ‘Fiquem Sabendo”, o cartão corporativo do Governo, na gestão Bolsonaro, foi usado para 137 abastecimentos em motociatas. O cartão corporativo da Presidência da República foi usado em 2021 e 2022 para ao menos 137 abastecimentos em postos de combustíveis em datas e cidades coincidentes com as motociatas em prol de Jair Bolsonaro.

Os eventos foram típicos do Governo Bolsonaro. Bolsonaro era conhecido por pilotar uma moto sem capacete, seguido de vários apoiadores – em eventos de natureza eleitoral, e sem qualquer relação com o exercício da função pública, firmam os dados levantados.