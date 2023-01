Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, de Bolsonaro é preso pela Polícia Federal

O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, é preso pela Polícia Federal, a mando de Moraes, ao desembarcar hoje, no Brasil, logo após sua volta dos Estados Unidos da América. Desde a redemocratização, Torres é o primeiro ex-ocupante de alto escalão de Governo a ser preso cautelarmente, como ocorreu por sua omissão no combate a práticas de atos antidemocráticos.

O ex-ministro, antes, teve, contra si, a ameaça de extradição, advinda de Flávio Dino, de que se não retornasse ao Brasil, por necessidade de sua presença para o prosseguimento das investigações. O inquérito contra os atos antidemocráticos evolui. No dia de ontem, o Ministro Moraes, do STF, determinou a inclusão de Bolsonaro, como investigado. Com a presença de Torres, novas informações poderão ser coletadas. Torres se submeterá a uma audiência de custódia.