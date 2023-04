Arthur Lira diz que não há entraves a apreciação de Medidas do Governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira declarou no último final de semana que a “a Câmara não tem criado nenhum dificuldade para o governo’ e afirmou que ainda nesse ano, até agosto, está assegurado que um grupo de medidas provisórias será analisado em comissões mistas, embora outras MP’s terão que ser reenvidas na forma de projetos com urgência constitucional.

Arthur Lira ressalvou que há algumas divergências entre líderes da Casa com o Senado, porém, nada há que comprometa a governabilidade, embora haja impasses quanto à solução sobre o rito legislativo que seja mais consentâneo à apreciação das medidas provisórias do Governo. Na visão de Lira os lideres da Casa, apesar das divergências com o Senado, apoiam a governabilidade.