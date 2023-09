Após 17 anos, homem é julgado e condenado pela morte do colega de trabalho

O Tribunal do Júri de João Pinheiro condenou a 28 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, um homem por homicídio do colega de trabalho no dia 30 de agosto de 2006, na BR 040, próximo ao KM 153, no município de João Pinheiro, Noroeste do Estado. O juiz do caso determinou ainda a imediata prisão do sentenciado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o homem e a vítima trabalhavam juntos no setor financeiro da Faculdade Cidade João Pinheiro (FCJP). Após alertada sobre desvios financeiros no setor, a instituição de ensino contratou uma autoria interna.

Durante esses trabalhos, o homem, que era diretor do setor, passou a ameaçar a vítima, que estava auxiliando nos trabalhos da auditoria. Pressionado pelas ameaças, a vítima redigiu uma carta, revelando todo o esquema de desvio de recursos.

Com base nisso, a instituição de ensino demitiu os dois e outras pessoas. Na mesma data da demissão, o homem passou a procurar a vítima pela cidade, encontrando-a em um posto de combustíveis. Na ocasião, os dois discutiram. Em seguida, a vítima entrou em seu veículo e se dirigiu à rodovia 040, sendo seguido pelo homem.

Próximo ao KM 153 da rodovia, o homem realizou uma manobra na pista, levando a vítima a colidir com um caminhão. Com a colisão, a vítima morreu imediatamente. e em razão dos ferimentos, o motorista do caminhão também morreu posteriormente.

Durante o julgamento, o Tribunal do Júri de João Pinheiro acolheu todas as teses do MPMG para condenar o homem por duplo homicídio doloso qualificado.

Autos para consulta: 0255140-69.2006.8.13.0363

Com informações do MPGO