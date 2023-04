Acusado de matar mãe e filha em cachoeira do DF é condenado a 30 anos de prisão

Na quinta-feira, 13/4, o Tribunal do Júri de Ceilândia condenou Jeferson Barbosa dos Santos a 30 anos e seis meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver de uma mãe e filha. Jeferson matou, com golpes de faca, Shirlene Ferreira da Silva e Tauane Rebeca Batista da Silva e ocultou os corpos das vítimas.

O crime aconteceu entre os dias 9 e 10 de dezembro de 2021, nas redondezas do Sol Nascente, em Ceilândia/DF. No dia dos fatos, as vítimas foram tomar banho em uma cachoeira, localizada no Córrego das Corujas. Segundo consta no processo, o réu foi até o local para fumar maconha. Em dado momento, avistou as vítimas desacompanhadas no local e resolveu matá-las. Firme nesse propósito, o réu se aproximou das vítimas e deu diversos golpes de faca contra elas, causando a morte de uma mulher grávida e sua filha adolescente.

Após a prática dos homicídios, o acusado cobriu os corpos das vítimas com parte da vegetação, para apagar os vestígios do crime.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) os crimes foram cometidos com uso de meio cruel, uma vez que Jeferson efetuou múltiplos golpes de faca contra as vítimas, causando nelas desnecessário sofrimento, sem piedade, e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas pelos golpes em circunstâncias em que não poderiam prever os ataques.

Jeferson não poderá recorrer da sentença em liberdade. Segundo o Juiz Presidente do Júri, “o réu respondeu ao processo preso, de modo que, após a formação de sua culpa, razão alguma haveria em conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade”.

Processo: 0700723-31.2022.8.07.0003

Com informações do TJ-DFT