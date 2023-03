O juiz de Direito Eliézer Fernandes determinou, nesta terça-feira (21), o cumprimento do mandado de prisão do acusado Rogerio Lindoso dos Passos, suspeito de estuprar uma menina de 4 anos no provador das Lojas Renner em Manaus.

Rogerio será levado para um das alas seguras do presídio, após alegar que vem recebendo ameaças.

O acusado alega ser inocente.