TST abre processo seletivo para estágios de nível médio e superior

O Tribunal Superior do Trabalho abriu, ontem, segunda-feira (26), processo seletivo para cadastro de reserva de estágio remunerado para estudantes do ensino superior e médio, com inscrições até 18 de março. O processo será executado e acompanhado pela Super Estágios – Agência de Estágios.

Pré-requisitos

Poderão participar do processo seletivo estudantes do ensino superior, vinculados a instituições públicas e privadas, dos cursos de Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Políticas, Design (Bacharelado), Direito (unidades diversas e gabinetes), Educação Física (Bacharelado), Estatística, Fisioterapia, História, Informática, Jornalismo, Letras, Matemática, Odontologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Secretariado Executivo.

Estudantes de nível médio, vinculados somente a instituições da rede pública de ensino do Distrito Federal, também poderão se inscrever na seleção.

A idade mínima para participar da seleção é 16 anos, e estudantes de nível superior devem ter no mínimo o terceiro semestre.

Bolsa e horas semanais

A bolsa-auxílio será de R$ 976 para nível superior e R$ 583 para nível médio.

A jornada é de quatro horas diárias e 20 horas semanais, distribuídas de acordo com a necessidade do tribunal.

Cotas

Pessoas com deficiência têm 10% das vagas reservadas, e outras 30% são destinadas a quem declarar cor preta ou parda.

Informações: TST