TRT-11 realiza doação de bens avaliados em mais de R$134 mil a instituições em Humaitá-AM

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizou a doação de bens avaliados em mais de R$134 mil a duas instituições filantrópicas habilitadas no município de Humaitá (AM). No total foram doados 236 itens, sendo 110 de mobiliários em geral e 126 de bens de informática.

Os Termos de Doação nº 001/2023 e nº 002/2023 foram assinados pelo presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva. O juiz titular da Vara do Trabalho de Humaitá, Jander Roosevelt Romano Tavares, fez a entrega dos bens.

As instituições beneficiadas foram a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Humaitá/AM (Apae) de Humaitá/AM, representada por sua presidente Maria Auxiliadora Rodrigues Martins, e a Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança, representada pelo presidente da instituição Júlio José de Jesus Silva.

A ação da Vara do Trabalho de Humaitá em parceria com a Coordenadoria de Material e Logística do TRT-11, além de favorecer as entidades recebedoras dos itens doados, é um meio de destinar bens antieconômicos de forma ambientalmente adequadas e dentro dos preceitos legais exigidos.

Os bens móveis antieconômicos são os de manutenção onerosa ou rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou que estejam ultrapassados pelo decorrer do tempo.

As instituições filantrópicas podem habilitar-se para receber doações futuras, após os cumprimentos de todas as etapas do processo: cadastro on-line, manifestação de interesse e apresentação da documentação exigida.

Caso tenham interesse é necessário acessar o portal do TRT-11 (https://portal.trt11.jus.br/), depois procurar o link “Serviços” e em seguida, “Sistemas de Doações do TRT-11”.

Com informações do TRT11