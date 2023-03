TJAM nomeia mais seis aprovados do concurso público de 2019

O Tribunal de Justiça do Amazonas nomeou mais seis candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio, realizado em 2019. Os atos, assinados pela presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha Jorge, foram disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (13/03), que também traz diversos atos tornados em efeito pela desistência de candidatos anteriormente nomeados.

Desta vez, foram nomeados candidatos de ampla concorrência e reservadas, em vagas de nível superior: analista judiciário (psicologia e serviço social) e médio: assistente judiciário e assistente com especialidade em técnico de segurança do trabalho.

Atos publicados:

– n.º 255 – Joyce Tavares Gomes, 11.ª colocada para vaga de ampla concorrência, Analista Judiciário – Especialidade: Psicologia;

– n.º 256 – Thais Alexsandra Costa Silva Nero, 8.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Serviço Social;

– n.º 257 – Patricia de Almeida Pinto, 272.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– n.º 258 – Francisco Fernando Nascimento Sousa, 273.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– n.º 261 – Victor Albino de Andrade, 275.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário;

– ato n.º 263 – João Pereira De Azevedo Neto, 2.º colocado para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo de Assistente Judiciário – Especialidade: Técnico de Segurança do Trabalho.

Com informações do TJAM